у максима было 50 дисков с играми. на время каникул он дал антону 0.3 этого количества, а вадиму-0.4 остатка. сколько дисков осталось у максима?
Математика
у максима было 50 дисков с играми. на время каникул он дал антону 0.3 этого количества, а вадиму-0.4 остатка. сколько дисков осталось у максима?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 * 0.3 = 15 (отдал Антону) (50 - 15) * 0.4 = 14 (отдал Вадиму) 50 - (15 + 14) = 21 (осталось у Максима)
Гость:
1)50*0,3=15(дисков)-максим отдал антону 2)50-15=35(дисков)-осталось 3)35*0,4=14(дисков)-максим отдал Вадиму 4)35-14=21(дисков)-осталось у максима
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