у максима было 50 дисков с играми. на время каникул он дал антону 0.3 этого количества, а вадиму-0.4 остатка. сколько дисков осталось у максима?

Математика

у максима было 50 дисков с играми. на время каникул он дал антону 0.3 этого количества, а вадиму-0.4 остатка. сколько дисков осталось у максима?

Автор: Гость