Назовите даты: Изгнание монголов из Пекина китайскими повстанцами? Вторжение Тимура в Индию? Прибытие Васко да Гамы в Индию? Разгром турками-османами крестоносцев под Никополем?
Обществознание
Назовите даты: Изгнание монголов из Пекина китайскими повстанцами? Вторжение Тимура в Индию? Прибытие Васко да Гамы в Индию? Разгром турками-османами крестоносцев под Никополем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изгнание монголов из Пекина китайскими повстанцами-В 1644 г 20 мая 1498 г-Прибытие Васко да Гамы в Индию В 1396 г-турками-османами крестоносцев под Никополем
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