(ab+5)(2a+3)
Алгебра
(ab+5)(2a+3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(ab + 5)(2a+3)=ab*2a +ab*3 + 5*2a +5*3 = 2a²b + 3ab + 10a + 15
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