длина прямоугольного участка земли 43 м ,а его ширина на 15 м меньше длины. Найдите периметр и площадь участка.

Алгебра

длина прямоугольного участка земли 43 м ,а его ширина на 15 м меньше длины. Найдите периметр и площадь участка.

Автор: Гость