длина прямоугольного участка земли 43 м ,а его ширина на 15 м меньше длины. Найдите периметр и площадь участка.
Алгебра
длина прямоугольного участка земли 43 м ,а его ширина на 15 м меньше длины. Найдите периметр и площадь участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина=43-15=28(м) тогда периметр= (43+28)*2=56*2=112(м) и площадь= 28*43=1204(м²)
Гость:
ширина = 43-15 и получается 28 затем находим периметр (43+28)и умнажаем на 2 получается142 м находим площадь 43 умнажаем на 28 и получаем1204 м
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