Две машинистки, работая вместе, могут перепечатать рукопись за 6 часов. Одна машинистка, работая отдельно, может перепечатать ее на 5 часов быстрее, чем другая. За сколько часов может перепечатать рукопись каждая из них, работа...
Алгебра
Две машинистки, работая вместе, могут перепечатать рукопись за 6 часов. Одна машинистка, работая отдельно, может перепечатать ее на 5 часов быстрее, чем другая. За сколько часов может перепечатать рукопись каждая из них, работая в отдельност и?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна машинистка тратит х час на всю рукопись, тогда другая х+5 час. Найдём производительности 1\х и 1\х+5, т.е.какая часть рукописи в час. Найдём общую производительность 1\х+1\х+5= (2х+5): х(х+5)- это общая производительность. Т.е. такая часть за час. А работали они вместе 6 час. Составим уравнение ( 12х+30)\х(х+5)=1 Или 12х+30=х в квадрате +5х Получим квадратное уравнение х в квадрате -7х-30=0 Корни 10 час и -3 что не удовлетворяет условию задачи . Одна машинистка работает 10 час и 15 час вторая.
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