вес девяти крупных речных окуней равен весу двух морских окуней.Сколько весит морской окунь,если известно,что один речной и два морских весят вместе 10 кг?

Математика

вес девяти крупных речных окуней равен весу двух морских окуней.Сколько весит морской окунь,если известно,что один речной и два морских весят вместе 10 кг?

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