вес девяти крупных речных окуней равен весу двух морских окуней.Сколько весит морской окунь,если известно,что один речной и два морских весят вместе 10 кг?
Математика
вес девяти крупных речных окуней равен весу двух морских окуней.Сколько весит морской окунь,если известно,что один речной и два морских весят вместе 10 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9реч=2морс.,1реч=2морс/9 1реч+2морс=10кг 2морс/9+2морс=10 (2морс+18морс)/9=10 20морс=90 1морс=4,5кг
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