2cos4x=1

Алгебра
2cos4x=1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos(4x)=1 cos4x=1/2 4x=+-arccos(4x)+2pi*n x=+-(1/4)*arccos(4x)+pi*n/2
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