tg105
Алгебра
tg105
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]tg105 ^{0} =tg(90 ^{0} +15 ^{0} )=-ctg15 ^{0} [/latex]
Гость:
tg105=tg(60+45)=(tg60+tg45)/(1-tg60*tg45)=(√3+1)/(1-√3)=(√3+1)²/(1-3)= =(4+2√3)/(-2)=-2-√3
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