Из города А в Город В ,расстояние между которыми равно 300 км ,выехал автобус. Через 20 мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 2 ч после выезда встретил автобус. с Какой скоростью ехал автомобиль ,если известно, ч...
Алгебра
Из города А в Город В ,расстояние между которыми равно 300 км ,выехал автобус. Через 20 мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 2 ч после выезда встретил автобус. с Какой скоростью ехал автомобиль ,если известно, что она была на 20 км/ч больше скорости автобуса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть V скорость автобуса, тогда можем написать уравнение: V*7/3+(V+20)*2=300 V*13/3=260 V=60(км/ч)-скорость автобуса, а скорость автомобиля-60+20=80(км/ч)
Гость:
Пусть скорость автобуса х км/ч, тогда скорость автомобиля (х + 20) км/ч, 20 мин = 20/60 ч = 1/3 ч. Тогда 2 1/3 * х + 2(х + 20) = 300; 2 1/3 * х + 2х + 40 = 300; 4 1/3 *х = 260; 13/3 * х = 260; х = 260 : 13/3; х = 260 * 3/13; х = 60 км/ч; 60 + 20 = 80 (км/ч) скорость автомобиля
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