Из города А в Город В ,расстояние между которыми равно 300 км ,выехал автобус. Через 20 мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 2 ч после выезда встретил автобус. с Какой скоростью ехал автомобиль ,если известно, ч...

Алгебра

Из города А в Город В ,расстояние между которыми равно 300 км ,выехал автобус. Через 20 мин навстречу ему из В в А выехал автомобиль и через 2 ч после выезда встретил автобус. с Какой скоростью ехал автомобиль ,если известно, что она была на 20 км/ч больше скорости автобуса?

Автор: Гость