решение задачи Для украшения новогодний ёлка ученики сделали хлопушки,фонарики и снежинки -всего 138 штук. Фонариков оказалось на 3, а снежинок -в 3 раза больше, чем хлопушек. Сколько было сделано хлопушек?

Математика
решение задачи Для украшения новогодний ёлка ученики сделали хлопушки,фонарики и снежинки -всего 138 штук. Фонариков оказалось на 3, а снежинок -в 3 раза больше, чем хлопушек. Сколько было сделано хлопушек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть хлопушек х штук, тогда Фонариков (х + 3), а снежинок 3х. Составляем уравнение х + х + 3 + 3х = 138; 5х = 135; х = 27 хлопушек;
Гость:
Х-ХЛОПУШКИ  Х+3-ФОНАРИКИ  3*Х-СНЕЖИНКИ Х+Х+3+3*Х=138 2*Х+3+3*Х=138 5*Х+3=138 5Х=138-3 5Х=135 Х=135/5 Х=27
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