решение задачи Для украшения новогодний ёлка ученики сделали хлопушки,фонарики и снежинки -всего 138 штук. Фонариков оказалось на 3, а снежинок -в 3 раза больше, чем хлопушек. Сколько было сделано хлопушек?

Математика

решение задачи Для украшения новогодний ёлка ученики сделали хлопушки,фонарики и снежинки -всего 138 штук. Фонариков оказалось на 3, а снежинок -в 3 раза больше, чем хлопушек. Сколько было сделано хлопушек?

Автор: Гость