укажите какую-нибудь тройку чисел, пропорциональных числам 1, 4 и 5
Геометрия
укажите какую-нибудь тройку чисел, пропорциональных числам 1, 4 и 5
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Например 2; 8; 10 или 3; 12; 15 и т д
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