К кролику пришли гости. Пятачок, Винни-Пух и ослик Иа. Сколькими способами кролик может посадить гостей на 3 разных стула?
Математика
К кролику пришли гости. Пятачок, Винни-Пух и ослик Иа. Сколькими способами кролик может посадить гостей на 3 разных стула?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=3!=6 разными способами(формула перестановки)
Гость:
2 * 3 = 6 способами кролик может посадить гостей на 3 разных стула
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