К кролику пришли гости. Пятачок, Винни-Пух и ослик Иа. Сколькими способами кролик может посадить гостей на 3 разных стула?

Математика

К кролику пришли гости. Пятачок, Винни-Пух и ослик Иа. Сколькими способами кролик может посадить гостей на 3 разных стула?

Автор: Гость