если ctg a =3 то cos(2a-5пи) равен?
Алгебра
если ctg a =3 то cos(2a-5пи) равен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(2a-5pi)=-cos2a=1-2cos²a=1-2/(1+tg²a) tga=1/ctga=1/3 cos(2a-5pi)=1-2*9/10=1-9/5=-4/5
Гость:
ctg a = 3; ctg²a = 9; sin²a = 1/(1 + ctg²a) = 1/(1 + 9) = 1/10 cos(2a-5пи) = cos(-5пи + 2a) = cos(5пи - 2a) = -cos2a = - (1 - 2sin²a) =2sin²a - 1 = 2*1/10 -1 = 2/10 - 1 = 1/5 - 1 = - 4/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
К кролику пришли гости. Пятачок, Винни-Пух и ослик Иа. Сколькими способами кролик может посадить гостей на 3 разных стула?
Алгебра
длина прямоугольного участка земли 43 м ,а его ширина на 15 м меньше длины. Найдите периметр и площадь участка.
Геометрия
равнобокая трапеция вписана в окружность, радиус равен 25,основания трапеции 14 и 40.найти высоту трапеции.
Алгебра
Две машинистки, работая вместе, могут перепечатать рукопись за 6 часов. Одна машинистка, работая отдельно, может перепечатать ее на 5 часов быстрее...