у першому баку 40 л води, а в другому 30 л. з них відлили 20 л води. Про що можна дізнатися за цими даними?

Математика

у першому баку 40 л води, а в другому 30 л. з них відлили 20 л води. Про що можна дізнатися за цими даними?

Автор: Гость