у першому баку 40 л води, а в другому 30 л. з них відлили 20 л води. Про що можна дізнатися за цими даними?

Математика
у першому баку 40 л води, а в другому 30 л. з них відлили 20 л води. Про що можна дізнатися за цими даними?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+30=70(л)-в 1 и во 2 баке 70-20=50(л)-осталось Ответ:50л осталось
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