Докажите, что 8 в 7 степени вычесть 2 в 18 степени делтся на 14

Алгебра
Докажите, что 8 в 7 степени вычесть 2 в 18 степени делтся на 14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8^7=2^21 2^21-2^18=2^18(2^3-1)=7*2^18=14*2^17
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