в треугольнике АВС сторона ВС равна 4√6 см. угол А равен 45 градусов, угол С равен 15 градусов. чему равна сторона АС?

Геометрия
в треугольнике АВС сторона ВС равна 4√6 см. угол А равен 45 градусов, угол С равен 15 градусов. чему равна сторона АС?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем угол В=180-45-15=120 Запишем теорему синусов: BC/sin45=AC/sinB AC=BCsin B/sinA=4*√6*√3*2/2√2=12√2/√2=12(cm)
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