в треугольнике АВС сторона ВС равна 4√6 см. угол А равен 45 градусов, угол С равен 15 градусов. чему равна сторона АС?

Геометрия

в треугольнике АВС сторона ВС равна 4√6 см. угол А равен 45 градусов, угол С равен 15 градусов. чему равна сторона АС?

Автор: Гость