7 в 16 степені + 7 в 14 степені ділиться на 50 чи ні, довести ?? Напишіть відповідь через 20 хв.
Алгебра
7 в 16 степені + 7 в 14 степені ділиться на 50 чи ні, довести ?? Напишіть відповідь через 20 хв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можем вынести за скобки 7 в степени 14 а скобках останется 49+1, т.е. 50*7с степени 14, делится на 50.
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