ОНОВАНИЕ НАКЛОННОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА-РОМБ,ДЛИНЫ ДИАГОНАЛЕЙ КОТОРОГО РАВНЫ 4 СМ И 2 СМ.ВЫЧИСЛИТЕ ОБЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА,ЕСЛИ БОКОВОЕ РЕБРО НАКЛОНЕНО К ПЛОСКОСТИ ОСНОВАНИЯ ПОД УГЛОМ 30 ГРАДУСОВ.

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Найдем высоту призмы, рассмотрим треугольник половина большей диагонали и высота призмы будут давать рассматриваемый треугольник, и угол противоположенный высоте будет =30 градусов, тогда найдем высоту призмы tg30=h/2 h=2/√3 Теперь найдем площадь основания:4*2/2=4 тогда объем=4*2/√3=8/√3