ОНОВАНИЕ НАКЛОННОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА-РОМБ,ДЛИНЫ ДИАГОНАЛЕЙ КОТОРОГО РАВНЫ 4 СМ И 2 СМ.ВЫЧИСЛИТЕ ОБЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА,ЕСЛИ БОКОВОЕ РЕБРО НАКЛОНЕНО К ПЛОСКОСТИ ОСНОВАНИЯ ПОД УГЛОМ 30 ГРАДУСОВ.
Геометрия
ОНОВАНИЕ НАКЛОННОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА-РОМБ,ДЛИНЫ ДИАГОНАЛЕЙ КОТОРОГО РАВНЫ 4 СМ И 2 СМ.ВЫЧИСЛИТЕ ОБЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА,ЕСЛИ БОКОВОЕ РЕБРО НАКЛОНЕНО К ПЛОСКОСТИ ОСНОВАНИЯ ПОД УГЛОМ 30 ГРАДУСОВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем высоту призмы, рассмотрим треугольник половина большей диагонали и высота призмы будут давать рассматриваемый треугольник, и угол противоположенный высоте будет =30 градусов, тогда найдем высоту призмы tg30=h/2 h=2/√3 Теперь найдем площадь основания:4*2/2=4 тогда объем=4*2/√3=8/√3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
у максима было 50 дисков с играми. на время каникул он дал антону 0.3 этого количества, а вадиму-0.4 остатка. сколько дисков осталось у максима?
Алгебра
Обществознание
Назовите даты: Изгнание монголов из Пекина китайскими повстанцами? Вторжение Тимура в Индию? Прибытие Васко да Гамы в Индию? Разгром турками-османа...
Геометрия
в треугольнике АВС сторона ВС равна 4√6 см. угол А равен 45 градусов, угол С равен 15 градусов. чему равна сторона АС?