7 в 16 степені + 7 в 14 степені ділиться на 50 чи ні ?? Довести і надіслати мені негайно через 20 хв.

Алгебра

7 в 16 степені + 7 в 14 степені ділиться на 50 чи ні ?? Довести і надіслати мені негайно через 20 хв.

Автор: Гость