7 в 16 степені + 7 в 14 степені ділиться на 50 чи ні ?? Довести і надіслати мені негайно через 20 хв.
Алгебра
7 в 16 степені + 7 в 14 степені ділиться на 50 чи ні ?? Довести і надіслати мені негайно через 20 хв.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7^16 + 7^14 = 7^14(7^2 + 1) = 7^14 * (49 +1) = 7^14 * 50 так ділиться на 50
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