Через 2 ч после выхода со станции А тепловоз увеличил скорость на 12 км/ч и через 5 ч после начала движения прибыл в пункт назначения В. Какова была скорость тепловоза в начале пути,если расстояние от А до В равно 261 км?
Математика
Через 2 ч после выхода со станции А тепловоз увеличил скорость на 12 км/ч и через 5 ч после начала движения прибыл в пункт назначения В. Какова была скорость тепловоза в начале пути,если расстояние от А до В равно 261 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть V начальная скорость тепловоза:V*2+3*(V+12)=261 5V=261-36=225 V=45(км/ч)
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