порция галушек в кафе составляется с 18 галушек.петро сьедает на обед 20/9 порции. сколько галушек сьедает на обед петро? на сколько галушек больше от обычной порции он сьедает?
Математика
порция галушек в кафе составляется с 18 галушек.петро сьедает на обед 20/9 порции. сколько галушек сьедает на обед петро? на сколько галушек больше от обычной порции он сьедает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Съест на обед: 18*20/9=40(галушек) На 40-18=22(галушки) больше чем в обычной порции.
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