порция галушек в кафе составляется с 18 галушек.петро сьедает на обед 20/9 порции. сколько галушек сьедает на обед петро? на сколько галушек больше от обычной порции он сьедает?

Математика

порция галушек в кафе составляется с 18 галушек.петро сьедает на обед 20/9 порции. сколько галушек сьедает на обед петро? на сколько галушек больше от обычной порции он сьедает?

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