перечислить основные свойства y=0.5sin2x

Алгебра
перечислить основные свойства y=0.5sin2x
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Гость:
1)Непарная, периодичная(период пи), непрерывная
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