перечислить основные свойства y=0.5sin2x
Алгебра
перечислить основные свойства y=0.5sin2x
Ответ(ы) на вопрос:
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1)Непарная, периодичная(период пи), непрерывная
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