Найдите 23-й и n-й члены арифметической прогрессии- -8;-6,5
Алгебра
Найдите 23-й и n-й члены арифметической прогрессии- -8;-6,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1 = -8 a2 = -6,5 d = a2 - a1 = -6,5- (-8) = -6,5 + 8=1,5 a23 = a1 + d(23-1) = -8+1,5*22 = -8+33=25 a n = -8 + 1,5 (n-1) = -8 + 1,5n -1,5 = 1,5n -9,5
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