Определите импульс тела массой 5,6 г, движущегося поступательно и равномерно со скоростью 900м/c
Физика
Определите импульс тела массой 5,6 г, движущегося поступательно и равномерно со скоростью 900м/c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
импульс по определению равен p=mv=0.0056*900=5.04 кг*м/с
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