картофелем засажено 11/17 поля овощеводческого хозяйства. огурцами засеяно на 1/17 поля больше, чем морковью, и на 8/17 поля меньше, чем картофелем. какая часть поля засеяна огурцами и какая морковью? какая часть поля занята ка...
Математика
картофелем засажено 11/17 поля овощеводческого хозяйства. огурцами засеяно на 1/17 поля больше, чем морковью, и на 8/17 поля меньше, чем картофелем. какая часть поля засеяна огурцами и какая морковью? какая часть поля занята картофелем, огурцами и морковью вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/17 - 8/17 = 3/17 (засеяно огурцами) 3/17 - 1/17 = 2/17 (засеяно морковью) 11/17 + 3/17 + 2/17 = 16/17 (всего) Ответ: огурцами = 3/17, морковью = 2/17, всего = 16/17.
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