Из 20кг.кедровых орехов можно получить 5 кг.масла.Сколько кедровых орехов надо взять,чтобы получилось 20кг.масла?
Математика
Из 20кг.кедровых орехов можно получить 5 кг.масла.Сколько кедровых орехов надо взять,чтобы получилось 20кг.масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтоб получить 1 кг масла нам надо орехов: 20/5=4(кг), тогда узнаем сколько надо орехов чтоб получить 20кг масла: 4*20=80(кг)
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