При каких значениях а точка А(а;2а-1) принадлежит графику функции у=-2х+3
Алгебра
При каких значениях а точка А(а;2а-1) принадлежит графику функции у=-2х+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставим в функцию координаты точки А: 2а-1=-2а+3 4а=4 а=1
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