Господарка посадила 2 відра пізньої картоплі(по 8 кг у кожному) й 4 кг - раньої. Скільки всього кілограмів картоплі посадила господарка?
Математика
Господарка посадила 2 відра пізньої картоплі(по 8 кг у кожному) й 4 кг - раньої. Скільки всього кілограмів картоплі посадила господарка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*8+4=20(кг)
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