Господарка посадила 2 відра пізньої картоплі(по 8 кг у кожному) й 4 кг - раньої. Скільки всього кілограмів картоплі посадила господарка?

Математика

Господарка посадила 2 відра пізньої картоплі(по 8 кг у кожному) й 4 кг - раньої. Скільки всього кілограмів картоплі посадила господарка?

Автор: Гость