расстояние между домами Пети и Саши 94 метра. мальчики отправились в гости друг к другу. кто из них был дальше от дома Пети и насколько метров? когда Петя отошел от своего дома на 29 метров, а саша от своего дома на 46 метров.

Математика

расстояние между домами Пети и Саши 94 метра. мальчики отправились в гости друг к другу. кто из них был дальше от дома Пети и насколько метров? когда Петя отошел от своего дома на 29 метров, а саша от своего дома на 46 метров.

Автор: Гость