расстояние между домами Пети и Саши 94 метра. мальчики отправились в гости друг к другу. кто из них был дальше от дома Пети и насколько метров? когда Петя отошел от своего дома на 29 метров, а саша от своего дома на 46 метров.
Математика
расстояние между домами Пети и Саши 94 метра. мальчики отправились в гости друг к другу. кто из них был дальше от дома Пети и насколько метров? когда Петя отошел от своего дома на 29 метров, а саша от своего дома на 46 метров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
саша был от петиного дома 94-46=48 метров. в результате он был дальше от петиного дома на 48-29=19 метров дальше
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