Составьте уравнение к задаче В бидоне было 24л молока.Молоко разлили в несколько одинаковых банок.После того как из одной банки взяли 2л,в ней остался 1л.Во сколько банок разлили молоко?

Математика

Составьте уравнение к задаче В бидоне было 24л молока.Молоко разлили в несколько одинаковых банок.После того как из одной банки взяли 2л,в ней остался 1л.Во сколько банок разлили молоко?

Автор: Гость