Составьте уравнение к задаче В бидоне было 24л молока.Молоко разлили в несколько одинаковых банок.После того как из одной банки взяли 2л,в ней остался 1л.Во сколько банок разлили молоко?
Математика
Составьте уравнение к задаче В бидоне было 24л молока.Молоко разлили в несколько одинаковых банок.После того как из одной банки взяли 2л,в ней остался 1л.Во сколько банок разлили молоко?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х всего банок 24 : х =2+1 24:х=3 х=24:3 х= 8 банок
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