триугольник ABC -тупоугольный,а углы триугольника A1,B1,C1 пропорциональны числам 5и 6 и7
Геометрия
триугольник ABC -тупоугольный,а углы триугольника A1,B1,C1 пропорциональны числам 5и 6 и7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х + 6х + 7х = 180; 18х =180; х=10; 5 * 10 = 50; 6 * 10 = 60; 7 * 10 = 70; Ответ: 50; 60; 70;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
В сосуд налили 240 г воды и положили 10 г соли. Какое процентное содержание соли в растворе? Через некоторое время 50 г воды испарились. Какое тепе...
Математика
32+4-30+5-12-4+8-15-5+6-12+37-14-52 должно получиться 11. может где-то опечатка? выходит отрицательный результат, а это только 2 класс
Математика
Составьте уравнение к задаче В бидоне было 24л молока.Молоко разлили в несколько одинаковых банок.После того как из одной банки взяли 2л,в ней оста...
Алгебра