В сосуд налили 240 г воды и положили 10 г соли. Какое процентное содержание соли в растворе? Через некоторое время 50 г воды испарились. Какое теперь стало процентное содержание соли в растворе?

Математика

В сосуд налили 240 г воды и положили 10 г соли. Какое процентное содержание соли в растворе? Через некоторое время 50 г воды испарились. Какое теперь стало процентное содержание соли в растворе?

Автор: Гость