В сосуд налили 240 г воды и положили 10 г соли. Какое процентное содержание соли в растворе? Через некоторое время 50 г воды испарились. Какое теперь стало процентное содержание соли в растворе?
Математика
В сосуд налили 240 г воды и положили 10 г соли. Какое процентное содержание соли в растворе? Через некоторое время 50 г воды испарились. Какое теперь стало процентное содержание соли в растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10г соли -в(10+240)г раствора Хг соли-в 100г раствора Х=4 4% соли в растворе. После испарения 50г воды: В 200г раствора-10г соли В 100 г раствора-5г соли 5% соли в растворе после испарения 50гводы
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