От деревни до реки 800м. Коля проходит это расстояние за 10минут. На велосипеде он едет вдвое быстрее. С какой скоростью едет он на велосипеде.

Математика

От деревни до реки 800м. Коля проходит это расстояние за 10минут. На велосипеде он едет вдвое быстрее. С какой скоростью едет он на велосипеде.

Автор: Гость