От деревни до реки 800м. Коля проходит это расстояние за 10минут. На велосипеде он едет вдвое быстрее. С какой скоростью едет он на велосипеде.

Математика
От деревни до реки 800м. Коля проходит это расстояние за 10минут. На велосипеде он едет вдвое быстрее. С какой скоростью едет он на велосипеде.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800: 10 = 80 м/мин скорость Коли пешком. 80 * 2 = 160 м/мин скорость на велосипеде.
Гость:
Найдем скорость коли когда он идет пешком для этого 800м:10мин=80м/мин. Затем найдем скорость его на велосипеде для этого 80м/мин*2=160м/мин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Из представленных названий (название нужно посмотреть после всего заднаия) животных выберите организмы, которые имеют внутренний скелет.Выпишите их...
Ответить
Математика
Проволоку длиной 240м можно разрезать на куски по3 м или по 4м. Каких кусков будет больше и насколько?
Ответить
Геометрия
cos a =-1/2
Ответить
Геометрия
триугольник ABC -тупоугольный,а углы триугольника A1,B1,C1 пропорциональны числам 5и 6 и7
Ответить
Алгебра
4(a - 3)(-a-y)
Ответить