Из представленных названий (название нужно посмотреть после всего заднаия) животных выберите организмы, которые имеют внутренний скелет.Выпишите их названия.НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ: 1) ПЧЕЛА 2) РЫБА 3)ПТИЦА 4) БАБОЧКА 5)МЫШЬ

Биология

Из представленных названий (название нужно посмотреть после всего заднаия) животных выберите организмы, которые имеют внутренний скелет.Выпишите их названия.НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ: 1) ПЧЕЛА 2) РЫБА 3)ПТИЦА 4) БАБОЧКА 5)МЫШЬ

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