фирма арендует три помещения общей площадью 166 метров в квадрате. площадь одного из них в полтора раза больше площади другого и на 6 метров в квадрате меньше площади третьего . найдите площадь каждого помещения.
Алгебра
фирма арендует три помещения общей площадью 166 метров в квадрате. площадь одного из них в полтора раза больше площади другого и на 6 метров в квадрате меньше площади третьего . найдите площадь каждого помещения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим каждое помещение через a,b,c. Пусть b в полтора раза больше с, но на 6 м^2 меньше а.тогда вся их сумма равна 166.Тогда можно записать так: b=1.5c a=b+6,отсюда 1.5c+1.5c+6+c=166 4c+6=166 4c=160 c=40 b=40*1.5=60 a=60+6=66
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