В кадку можно налить 16 вёдер воды, а в бочку - на 4 ведра больше. Сколько вёдер воды можно налить в две такие бочки?
Математика
В кадку можно налить 16 вёдер воды, а в бочку - на 4 ведра больше. Сколько вёдер воды можно налить в две такие бочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В бочку на 4 ведра больше, значит 16+4=20 ведер воды в 1-й бочке. Нам нужно узнать сколько в двух бочках, значит 20*2=40 ведер воды в двух бочках. Ответ: 40
Гость:
Сначала узнаем сколько ведер можно налить в бочку 16+4=20 ведер. Потом найдем сколько можно налить в 2 такие бочки 20*2=40 ведер.
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