Са---- больше СаО---- больше СаСО3---- больше СаО---- больше СаСl2
Химия
Са---- больше СаО---- больше СаСО3---- больше СаО---- больше СаСl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca + O2 = 2 CaO CaO + H2CO3 = CaCO3 + H2O CaCO3 - CaO + CO2 CaO + 2HCI = CaCI2 + H2O
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