Для украшения блузки ленту длиной 156 см. разрезали на 3 части. Первая часть оказалась на 18 см. длиннее второй, а вторая на 15 см. короче третьей. Найди длину каждой части ленты.

Гость: Гость:

I способ: 1) 15+18=33 (см) 2) 156-33=123 (см) 3) 123:3=41 (см) - длина второй части ленты. 4) 41+18=59 (см) - длина первой части ленты. 5) 41+15=56 (см) - длина третьей части ленты II способ: Предположим, что х см длина второй части, тогда (х+18) см длина первой части, а (х+15) см длина третьей части, также из условия задачи известно, что изначальная длина ленты 156 см согласно этим данным составим и решим уравнение: х+18+х+х+15=156 3х+33=156 3х=156-33 3х=123 х=123:3 х=41 (см) - длина второй части ленты. х+18=41+18=59 (см) - длина первой части ленты. х+15=41+15=56 (см) - длина третьей части ленты. Ответ: 59 см длина первой части ленты; 41 см длина второй части ленты; 56 см длина третьей части ленты. Проверка: 59+41+56=156 (см) - первоначальная длина ленты.