В кругу, радиус которого равен 10 см, проведены хорду длиной 16 см. Чему равна расстояние от центра окружности к данной хорды?
Геометрия
В кругу, радиус которого равен 10 см, проведены хорду длиной 16 см. Чему равна расстояние от центра окружности к данной хорды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нарисовать рисунок АВ - хорда, О центр круга, то получим равнобедренный треугольник АОВ. Проведём высоту ОК. КВ = 16 : 2 = 8 (см) по свойству медианы в равнобедр. треугольнике. Рассм. треуг. ОКВ. по теореме Пифагора. ОК^2 = ОB^2 - ВК^2; ОК^2 = 10^2 - 8^2; ОК^2 = 100 - 64; ОК^2 = 36; ОК = 6 см;
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