автомобиль должен проехать за 3 дня 1430 км. в первый день он ехал 6 ч со скорость 82 км/ч,во второй день он увеличил скорость на 4 км/ч и ехал с этой скоростью 7 ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль в третий день, чтоб...
Математика
автомобиль должен проехать за 3 дня 1430 км. в первый день он ехал 6 ч со скорость 82 км/ч,во второй день он увеличил скорость на 4 км/ч и ехал с этой скоростью 7 ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль в третий день, чтобы проехать оставшиеся расстояние за 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*82=492 (км) в первый день проехал 2) 82+4=86(км/ч) скорость во второй день 3)86*7=602 (км) проехал во второй день 4) 1430-602-492=336 (км) в третий день 5)336/4=84 (км/ч) скорость в третий день
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