автомобиль должен проехать за 3 дня 1430 км. в первый день он ехал 6 ч со скорость 82 км/ч,во второй день он увеличил скорость на 4 км/ч и ехал с этой скоростью 7 ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль в третий день, чтоб...

Математика

автомобиль должен проехать за 3 дня 1430 км. в первый день он ехал 6 ч со скорость 82 км/ч,во второй день он увеличил скорость на 4 км/ч и ехал с этой скоростью 7 ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль в третий день, чтобы проехать оставшиеся расстояние за 4 часа?

Автор: Гость