В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, АВ равен 30 см, АС равен 3 корней из 19. Найти sin А

Геометрия

В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, АВ равен 30 см, АС равен 3 корней из 19. Найти sin А

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