В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, АВ равен 30 см, АС равен 3 корней из 19. Найти sin А
Геометрия
В треугольнике АВС угол С равен 90 градусов, АВ равен 30 см, АС равен 3 корней из 19. Найти sin А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём ВС по теореме Пифагора.ВС^2 = AB^2 - AC^2; ВС^2 = 30^2 - ( 3корня из 19)^2; ВС^2 = 900 - 9 * 19; ВС^2 = 900 - 171; ВС^2 = 729; ВС= 27; sin А = ВС : АВ = 27 : 30 = 0,9
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