Две пружины, жесткости которых 3 кН/м 2 кН/м, соединили последовательно и растянули за концы на 10 см. Какую при этом совершили работу?
Физика
Две пружины, жесткости которых 3 кН/м 2 кН/м, соединили последовательно и растянули за концы на 10 см. Какую при этом совершили работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
k=(k1*k2)/(k1+k2); A=0,5*k*x^2; k1=3*10^3; k2=2*10^3; x=0,1;
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