Две пружины, жесткости которых 3 кН/м 2 кН/м, соединили последовательно и растянули за концы на 10 см. Какую при этом совершили работу?

Физика

Две пружины, жесткости которых 3 кН/м 2 кН/м, соединили последовательно и растянули за концы на 10 см. Какую при этом совершили работу?

Автор: Гость