Мартышка собрала за два дня 114 бананов. В первый день она собрала в 5 раз больше бананов, чем во второй. Сколько бананов она собрала в первый и второй день. Просьба решить задачу без применения Х

Гость: Гость:

Это задача на части. Допустим что во второй день она собрала 1 часть бананов, а в первый день в 5 раз больше то есть 5 частей. Найдем сколько всего частей 1+5=6 . Узнаем сколько составляет одна часть 114:6=19 бананов - это она собрала во второй день. Потом найдем сколько она собрала в первый день 5*19=95 бананов.