Для трех ферм заготовили 540 тон сена. Сколькосена требуется завести на каждую ферму, если на первой ферме 28 коров, на второй - 42 коровы. а на третьей - 65 коров?
Математика
Для трех ферм заготовили 540 тон сена. Сколькосена требуется завести на каждую ферму, если на первой ферме 28 коров, на второй - 42 коровы. а на третьей - 65 коров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узнаем сколько всего коров на трех фермах 28+42+65=135 вычисляем сколько сена потребуется на одну корову 540:135=4. Потом узнаем сколько сена требуется на первой ферме 28*4=112, на второй 42*4=168, на третьей 65*4=260.
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