периметр треугольника равен 60м.Найдите длины его сторон ,если они пропорциональны числам 7,11 и 12
Математика
периметр треугольника равен 60м.Найдите длины его сторон ,если они пропорциональны числам 7,11 и 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х коэффициент пропорциональности. Тогда стороны будут равны 7х, 11х и 12х. Так как периметр это сумма длин всех сторон, получаем: 7х+11х+12х=60, 30х=60, х=2. Стороны равны: 2*7=14 м, 2*11=22 м, 2*12=24м. Ответ: 14, 22, 24.
Гость:
60=14+22+24 Никаким иным путем мы не можем получить ноль в конце, чтоб в сумме было меньше 60. т.е. стороны:14,22,24
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