Радиус окружности вписанный в одну из грани куба равен 1 см. Вычислите площадь поверхности куба.
Геометрия
Радиус окружности вписанный в одну из грани куба равен 1 см. Вычислите площадь поверхности куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда грань куба равна 2 см, площадь грани куба=4см в кв. тогда площадь поверхности 4*6=24см в кв.
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