при каком значении коэффициента А плоскость Аx+3y-5z+1=0 будет параллельна прямой (х-1)/4=(у+2)/3=z/1

Алгебра
при каком значении коэффициента А плоскость Аx+3y-5z+1=0 будет параллельна прямой (х-1)/4=(у+2)/3=z/1
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n={A;3;-5} a={4;3;1} A*4+9-5=0 A=-1
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