при каком значении коэффициента А плоскость Аx+3y-5z+1=0 будет параллельна прямой (х-1)/4=(у+2)/3=z/1

Алгебра

при каком значении коэффициента А плоскость Аx+3y-5z+1=0 будет параллельна прямой (х-1)/4=(у+2)/3=z/1

Автор: Гость