почему стакан ,вымытый тёплой водой и опрокинутый на покрытый полиэтиленовой скатертью стол,плотно прилегает к ней и не много втягивает её?

Гость: Гость:

Во время мытья стакана теплой водой воздух находящийся в стакане приобретает температуру стакана и занимает полностью весь его объем.Во время охлаждения стакана объем воздуха уменьшается а так как доступ внутрь стакана закрыт клеенкой плотно, поэтому происходит втягивание клеенки внутрь.