почему стакан ,вымытый тёплой водой и опрокинутый на покрытый полиэтиленовой скатертью стол,плотно прилегает к ней и не много втягивает её?
Физика
почему стакан ,вымытый тёплой водой и опрокинутый на покрытый полиэтиленовой скатертью стол,плотно прилегает к ней и не много втягивает её?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время мытья стакана теплой водой воздух находящийся в стакане приобретает температуру стакана и занимает полностью весь его объем.Во время охлаждения стакана объем воздуха уменьшается а так как доступ внутрь стакана закрыт клеенкой плотно, поэтому происходит втягивание клеенки внутрь.
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