в 3 первых классах по 4 отличникаба в 2 -х пятых по 3 отличника.На сколько больше отличников в первых классах,чем в пятых?

Математика

в 3 первых классах по 4 отличникаба в 2 -х пятых по 3 отличника.На сколько больше отличников в первых классах,чем в пятых?

Автор: Гость