в 3 первых классах по 4 отличникаба в 2 -х пятых по 3 отличника.На сколько больше отличников в первых классах,чем в пятых?
Математика
в 3 первых классах по 4 отличникаба в 2 -х пятых по 3 отличника.На сколько больше отличников в первых классах,чем в пятых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первых классах 12 отличников, в пятых - 6. в первых классах на 6 отлиников больше.
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