В книге 3 рассказа  первый рассказ занимает три шестнадцатых книги , второй семь шестнадцатых книги . Сколько страниц в этой книге если третий рассказ занимает 30 страниц?

Гость: Гость:

1) 3/16+7/16=10/16 - это первый и второй рассказ 2) вся книга составляет 16/16 страниц 3)16/16-10/16=6/16 - это третий рассказ 4) 6/16=30 страниц 5)1/16= 30/6=5(страниц) - это 1/16 рассказа 6) 5*3=15 стр. - первый рассказ 7)7*5-35 стр. - это второй рассказ 8) 15+35+30=80 стр - вся книга.